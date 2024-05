Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Giovedì, 16 Maggio 2024

Il tempo a Napoli giovedì sarà caratterizzato da una giornata variabile. Al mattino avremo cielo sereno con temperature in rapida ascesa, raggiungendo i 25.2°C alle 09:00 e 26.8°C alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una diminuzione delle temperature che raggiungeranno i 25.4°C alle 13:00 e 22.7°C alle 15:00. Durante la sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature intorno ai 20.1°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 97%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 14 km/h.

Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì a Napoli si prevede una giornata prevalentemente serena. Le temperature inizieranno intorno ai 16.1°C alle 00:00, aumentando gradualmente fino a toccare i 26.4°C alle 12:00. Nel pomeriggio le condizioni climatiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 26.4°C. Nella seconda parte della giornata, il cielo si manterrà sereno, accompagnato da un leggero calo delle temperature fino a 16.9°C verso le 23:00. L’umidità si manterrà costante tra il 44% e il 99%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 24.8 km/h.

Sabato, 18 Maggio 2024

Sabato il tempo a Napoli subirà un cambiamento significativo. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 16.4°C, che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 31.5°C alle 14:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, portando a un calo delle temperature che si manterranno intorno ai 29.3°C alle 16:00. Durante la sera, sono previste precipitazioni leggere con un calo delle temperature fino a 22.0°C. L’umidità si manterrà costante tra il 24% e il 71%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 37.1 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni a Napoli vedranno un’alternanza di sereno, coperto e precipitazioni, con temperature in aumento fino a sabato, quando si registrerà un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti repentini del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche.