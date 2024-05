Meteo Padova, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Meteo Padova prossimi giorni 16 Maggio, 17 Maggio, 18 Maggio: temporali, sereno e nebbia in arrivo

Le previsioni meteo per Padova per i prossimi giorni indicano un’ampia varietà di condizioni meteorologiche. Giovedì 16 Maggio sarà caratterizzato da piogge intermittenti durante le prime ore del mattino, seguite da copertura nuvolosa e un calo delle temperature. Nel pomeriggio, ci aspettiamo temporali e grandinate, con una diminuzione delle precipitazioni verso sera e la comparsa della nebbia nelle ultime ore della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 19 gradi Celsius mentre l’umidità sarà intorno all’82-97%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con velocità variabili tra i 22 e i 49 km/h.

Venerdì 17 Maggio: giornata di transizione verso il sereno

Venerdì 17 Maggio sarà caratterizzato da nubi sparse e nebbia nelle prime ore del mattino, seguite da una graduale dissolvenza delle nuvole e un aumento delle temperature durante il giorno. Nel pomeriggio è prevista una breve pioggia, seguita da un rapido ritorno al sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi Celsius con un’umidità che si attesterà tra il 45% e il 100%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra 6 e 41 km/h.

Sabato 18 Maggio: giornata soleggiata con presenza di nebbia nelle prime ore del mattino

Sabato 18 Maggio sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con nebbia nelle prime ore del giorno e un graduale diradamento delle nuvole nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, ci aspettiamo un cielo parzialmente nuvoloso con un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 24 gradi Celsius con un’umidità compresa tra il 44% e il 88%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 3 e 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova nei prossimi giorni presentano una varietà di condizioni meteorologiche. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso. Mantenetevi informati sulle condizioni del tempo e assicuratevi di prendere le dovute precauzioni, specialmente in caso di temporali e precipitazioni intense.