Nubifragio su Milano: piove senza sosta, allagamenti e fiumi in piena

Come nelle attese, il maltempo si sta abbattendo con veemenza al nord Italia, portando con sé piogge incessanti e criticità crescenti. Al momento fra le aree più colpite c’è la città di Milano e i suoi dintorni. La perturbazione atlantica in azione sta riversando precipitazioni intense e continue, che dalla serata di ieri hanno portato un accumulo già prossimo ai 100 millimetri di pioggia su Milano. Un dato sicuramente eccezionale.

Preoccupa la situazione del fiume Lambro, il cui livello ha raggiunto valori importanti. Nel quartiere di Pontelambro, alle porte di Milano, si sono registrate fuoriuscite d’acqua, generando apprensione tra i residenti. Anche il livello del Seveso desta preoccupazione, tanto che è stata attivata la vasca di laminazione per prevenire potenziali esondazioni nella zona settentrionale di Milano.

Il traffico è stato fortemente compromesso, con deviazioni messe in atto anche per le linee dei trasporti pubblici della metropoli lombarda. Numerosi interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco sia in città che in provincia, principalmente per la rimozione di alberi caduti e tetti pericolanti. Alcune famiglie sono state evacuate per precauzione, mentre gli interventi dei vigili del fuoco hanno raggiunto un totale di circa 80, di cui 20 ancora in corso.

Fra i vari problemi segnalati su Milano, vi è l’allagamento del cavalcavia Pompeo Leoni, situato nella zona sud della città. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza due persone bloccate a bordo di un’auto. Un’altra situazione di emergenza è stata gestita in via Rainer Maria Rilke, dove i vigili del fuoco, con l’ausilio dei sommozzatori, hanno salvato una persona disabile.

Le previsioni meteorologiche non offrono speranze immediate di miglioramento, con piogge attese per gran parte della giornata e previsioni di precipitazioni fino a sera, seppur con una diminuzione dell’intensità. Il maltempo è destinato a persistere anche nella giornata di domani, giovedì 16 maggio, per cui si raccomanda prudenza negli spostamenti e si raccomanda di seguire attentamente i bollettini e le allerte meteo diramate dagli enti ufficiali.