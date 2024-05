Allerta meteo rossa in Veneto: situazione in peggioramento, forti temporali in arrivo

Il maltempo continua a flagellare il Veneto, portando con sé una serie di disagi e criticità che mettono a dura prova la regione. Le prossime ore non promettono nulla di buono, con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Temporali e piogge, anche a carattere di nubifragio, sono previsti colpire gran parte del territorio, mantenendo il maltempo costante fino a sera. Solo in tarda serata/nottata si potrebbe assistere a un generale diradamento e attenuazione dei fenomeni.

Di fronte a questa situazione critica, la Protezione Civile del Veneto ha preso una decisione fondamentale: dichiarare lo stato di allarme rosso per criticità idrogeologica e idraulica su vasta parte del territorio regionale. Questa misura è stata resa effettiva dalle ore 12 di giovedì e rimarrà in vigore fino alle 14 di venerdì.

Per quanto riguarda la criticità idraulica l’allarme rosso riguarda i bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione, e il preallarme arancione il bacino del Livenza, Lemene e Tagliamento; stato di attenzione giallo sul resto dei bacini, eccetto l’alto Piave (verde).

Per quanto riguarda la criticità idrogeologica, lo stato di allarme rosso è nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; del Basso Brenta-Bacchiglione; del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; lo stato di preallarme arancione in tutto il resto dei bacini regionali. L’allerta idrogeologica per temporali in tutti i bacini idrografici del Veneto è massima, ad eccezione dell’alto Piave bellunese.

In considerazione delle precipitazioni occorse e previste, la Protezione Civile raccomanda di vigilare particolarmente le aste idrauliche afferenti ai Bacini dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Retrone, Alpone, Chiampo, Fratta-Gorzone nonché il fiume Adige, e quelli del Veneto Orientale (Monticano, Meschio, Livenza Tagliamento).

Particolarmente critica la situazione nel vicentino (come abbiamo visto qui). Con un sms il comune di Vicenza ha invitato tutti i cittadini a «spostare entro le 16 automobili e beni da interrati e piano terra lungo l’asta Bacchiglione e Retrone e in tutte le zone a rischio allagamenti»