Maltempo in Veneto, crollano due ponti nel vicentino. Allerta per le prossime ore.

Una furiosa ondata di maltempo ha colpito il Veneto, dove fra la tarda serata di ieri e la nottata si sono abbattuti fortissimi temporali che hanno scatenato piogge torrenziale, raffiche di vento e grandinate, lasciando dietro di sé una scia di danni e devastazione in numerose località.

Il Vicentino è sicuramente tra le zone più colpite, con allagamenti, esondazioni, frane e smottamenti che hanno causato caos e danni. A Malo, piccolo comune del vicentino, due ponti hanno ceduto sotto la furia delle acque. Il ponte che collegava via San Giovanni con via Chenderle, noto localmente come “Ponte delle galline”, è crollato nel cuore della notte, interrompendo un importante collegamento e generando disagi significativi per i residenti e i pendolari che utilizzavano quella strada. Un altro ponte, più piccolo, è crollato nella zona di via Petrarca, sempre nel comune di Malo.

La situazione è altrettanto critica a Castelnovo (Isola Vicentina), dove il torrente Orolo ha rotto l’argine, allagando la frazione e mettendo a rischio la sicurezza di centinaia di residenti. Le stime del Comune di Isola Vicentina indicano che circa 1.500 persone sono state coinvolte e 400 abitazioni sono state sommerse dall’acqua, con danni estesi a garage, cantine e persino al pianoterra delle case.

Anche a Villaverla, lungo via Roma, l’argine del Timonchio ha ceduto, provocando il crollo di un tratto di sponda lungo circa 70 metri e mettendo a rischio alcune abitazioni vicine. La forza dell’acqua ha eroso il terreno con una potenza devastante, portando via anche un campetto da tennis privato.

A San Vito di Leguzzano, il torrente Refosco è esondato sopra il ponte di Pianezza, causando danni strutturali alla strada e bloccando l’accesso a diverse aree del comune, ora invase da detriti e massi.

Le previsioni meteo per le prossime ore non offrono alcun sollievo, con nuovi forti temporali in arrivo sul Veneto fra pomeriggio e serata, che potrebbero aggravare ulteriormente l’emergenza e mettere a dura prova le già tese risorse di soccorso e assistenza.