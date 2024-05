Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 17 Maggio, 18 Maggio, 19 Maggio: pioggia e nubi sparse con lieve aumento delle temperature

Prendendo in considerazione le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni ad Aosta, possiamo osservare un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Per Venerdì 17 Maggio, ci aspettiamo una giornata prevalentemente serena con temperature che oscilleranno tra gli 8.4°C e i 20.4°C. La giornata inizierà con cieli sereni, con una leggera presenza di nuvole sparse verso sera, seguita da piogge leggere prima di mezzanotte. I venti soffieranno a velocità variabile tra i 5 e i 31.3 km/h provenienti da direzioni prevalentemente E-NE. L’umidità si manterrà intorno al 34-85%, garantendo un’atmosfera fresca e confortevole.

Per Sabato 18 Maggio, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nuvole sparse e piogge leggere durante la giornata. Le temperature si manterranno tra i 8.9°C e i 15.5°C. La giornata inizierà con venti leggeri e cieli nuvolosi, seguiti da piogge nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Nel corso della giornata, i venti soffieranno a velocità variabile tra 1 e 15.5 km/h, provenienti principalmente da direzioni E-SE. L’umidità si manterrà tra il 68% e il 92%, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Infine, per Domenica 19 Maggio, le previsioni indicano una giornata con cieli prevalentemente coperti e temperature comprese tra i 9.8°C e i 19.9°C. La giornata inizierà con poche nuvole, seguite da un aumento della nuvolosità durante la giornata e piogge verso il mezzogiorno. I venti soffieranno tra 1 e 22.3 km/h, provenienti principalmente da direzioni E-SE. L’umidità si manterrà tra il 51% e il 76%, garantendo un’atmosfera umida e fresca.

Queste previsioni meteo ci indicano un fine settimana caratterizzato da una progressiva instabilità delle condizioni atmosferiche ad Aosta, con piogge leggere e nubi sparse, accompagnate da un lieve aumento delle temperature. È consigliabile prestare attenzione a queste variazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.