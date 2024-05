Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Previsioni Meteo per Bologna

Il tempo a Bologna per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Venerdì 17 Maggio, Sabato 18 Maggio e Domenica 19 Maggio 2024.

Venerdì, 17 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 15.2°C e 21°C. L’umidità si manterrà intorno al 70-75%. Nel corso della giornata, si registrerà un aumento delle nuvole sparse con una diminuzione della temperatura fino a 19°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità media che varierà tra 17.3 km/h e 27.7 km/h.

Sabato, 18 Maggio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature tra 15.6°C e 21.6°C. L’umidità sarà intorno al 60-80%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà leggermente, mantenendo temperature piacevoli. Durante il pomeriggio, le nubi sparse si faranno più presenti, con temperature che raggiungeranno i 24.8°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. Il vento, proveniente principalmente da est, avrà una velocità media compresa tra 7 km/h e 38.2 km/h.

Domenica, 19 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature comprese tra 15.5°C e 23.3°C. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi intorno all’85%. Nel corso della mattinata, le nubi sparse si manterranno presenti, con una lieve diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature oscilleranno intorno ai 23°C. Durante la sera, è prevista la comparsa di piogge leggere con temperature che si manterranno intorno ai 18°C. Il vento, proveniente da diverse direzioni, avrà una velocità compresa tra 6 km/h e 20.5 km/h.

In base a queste previsioni meteo, si consiglia di essere preparati per variazioni climatiche significative durante il fine settimana. Assicurarsi di consultare regolarmente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.