Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì 17 Maggio 2024:

Le previsioni meteo per Perugia per Venerdì indicano una giornata principalmente soleggiata con temperature in aumento nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra 13.4°C e 19°C. Nel pomeriggio il cielo si libererà completamente, portando temperature massime di 22.8°C. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni con temperature intorno ai 18°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-ovest con una velocità media tra i 25 e i 36 km/h.

Sabato 18 Maggio 2024:

Per Sabato, il meteo prevede un’altra giornata prevalentemente soleggiata, con solo lievi variazioni rispetto alla giornata precedente. Le temperature saranno comprese tra i 13.6°C e i 25.1°C. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio, possiamo aspettarci un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. I venti soffieranno prevalentemente da nord-est e sud-ovest, con una velocità media compresa tra i 6.5 e i 30.6 km/h.

Domenica 19 Maggio 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, seguito da piogge deboli verso mezzogiorno. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C per gran parte della giornata. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa. I venti varieranno da sud-est a nord-est, con una velocità media tra i 4 e i 21.6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un inizio tranquillo con condizioni soleggiate, seguito da un cambiamento significativo verso la fine del fine settimana, con l’arrivo di piogge e un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni delle condizioni atmosferiche.