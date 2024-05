Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024

Il tempo a Potenza venerdì sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo il picco di 26.7°C alle 13:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 31-36% durante il giorno. Il vento soffierà da ovest a una velocità media di 25.9 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Sabato, 18 Maggio 2024

La giornata di sabato a Potenza sarà caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 24.6°C alle 09:00, ma a partire dalle 10:00 è previsto un aumento della nuvolosità e un calo delle temperature, accompagnati da un aumento dell’umidità. Verso mezzogiorno ci si potrà aspettare piogge e temporali con venti forti provenienti da sud-ovest a una velocità media di 37.4 km/h. Le condizioni instabili persistono nel pomeriggio con piogge e temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C, accompagnate da forti raffiche di vento.

Domenica, 19 Maggio 2024

La domenica a Potenza inizierà con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 14-15°C. Nel corso della giornata, è previsto un aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni, principalmente sotto forma di pioggia debole e temporali, accompagnati da una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante i temporali, ci si può aspettare raffiche di vento con direzione variabile tra nord e est a una velocità media di 20-25 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, la situazione meteorologica si stabilizzerà, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 18-19°C.

Queste previsioni meteo per Potenza indicano un fine settimana caratterizzato da variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con un passaggio brusco da condizioni stabili a temporali e precipitazioni. Si consiglia di tenersi informati sugli aggiornamenti meteo e di adottare le misure di precauzione necessarie in caso di piogge intense e temporali.