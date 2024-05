Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024

Il cielo su Reggio Emilia sarà prevalentemente sereno per gran parte della giornata di Venerdì. Tuttavia, a partire dalle 11:00, ci aspettiamo un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di piogge e temporali, che potrebbero persistere fino alle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno abbastanza miti, oscillando tra i 11.7°C e i 22.2°C. L’umidità sarà più alta al mattino, intorno al 90%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata, arrivando al 50% verso le 15:00. Il vento soffierà con moderata intensità proveniente da diverse direzioni, con punte massime attese intorno ai 51.1 km/h.

Sabato, 18 Maggio 2024

Anche per Sabato, il cielo su Reggio Emilia sarà generalmente sereno al mattino, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11.4°C e i 23.9°C. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, tra il 52% e l’86%. Il vento sarà moderato, con velocità variabili tra i 5.4 km/h e i 25.9 km/h, prevalentemente proveniente da est. Alcune nubi sparse si faranno notare nel cielo nel corso della giornata, ma senza precipitazioni previste.

Domenica, 19 Maggio 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte del tempo, con possibilità di piogge nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 22.6°C. L’umidità sarà più elevata al mattino, intorno all’84%, e si manterrà costante nel corso della giornata. Il vento soffierà con moderata intensità proveniente prevalentemente da ovest e nord-ovest, con punte massime attese intorno ai 15.8 km/h. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel primo pomeriggio.

In conclusione, il fine settimana su Reggio Emilia vedrà un mix di condizioni atmosferiche, con un inizio sereno che si trasformerà in piogge e temporali nella giornata di Venerdì, seguito da una giornata prevalentemente soleggiata sabato e da nuvolosità con possibili piogge domenica. È sempre consigliabile essere preparati per ogni eventualità e consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.