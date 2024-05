Meteo Roma, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024:

Il tempo a Roma venerdì sarà prevalentemente stabile con alcune nuvole sparse durante la notte. Le temperature saranno in lieve aumento, con un massimo di 25.9°C intorno alle 14:00 e un minimo di 16.3°C alle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% nel corso della giornata. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest con una velocità tra i 24 e i 28 km/h.

Sabato, 18 Maggio 2024:

Sabato il cielo a Roma sarà coperto con un aumento dell’umidità e temperature più fresche rispetto al giorno precedente. Le precipitazioni sono attese principalmente durante la mattina e nel primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23.3°C intorno a mezzogiorno, mentre le minime saranno di 15.8°C nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra i 12 e i 46 km/h.

Domenica, 19 Maggio 2024:

La giornata di domenica a Roma sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni diffuse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22.6°C nel primo pomeriggio, mentre le minime saranno di 16.9°C nelle prime ore del mattino. L’umidità sarà alta, con valori intorno all’80-90%. I venti soffieranno principalmente da nord-nordest con velocità tra i 6 e i 30 km/h.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante il sabato e la domenica quando sono previste precipitazioni significative. È consigliabile prepararsi con abbigliamento adeguato e prendere le precauzioni necessarie per eventuali temporali. Restate aggiornati sulle previsioni e rimanete al riparo in caso di maltempo.