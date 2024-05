Meteo Taranto, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024

Il venerdì a Taranto vedrà un inizio di giornata con cielo coperto e umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C fino alle prime ore del mattino. Dalle 7:00, le nubi inizieranno a diradarsi, permettendo al sole di farsi strada. Durante la giornata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24-25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C. Il vento soffierà da sud con una velocità variabile tra i 20 e i 25 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70-80%.

Sabato, 18 Maggio 2024

La giornata di sabato a Taranto sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le prime ore del mattino vedranno temperature intorno ai 18°C con un lieve aumento dell’umidità. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C. Nel pomeriggio, le condizioni climatiche peggioreranno con l’arrivo della pioggia e delle nubi dense, accompagnate da venti forti provenienti da sud-est con velocità fino a 30 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C. In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con nubi sparse e piogge leggere, temperature intorno ai 19-20°C e venti moderati provenienti da est-sud-est.

Domenica, 19 Maggio 2024

La domenica a Taranto si preannuncia come una giornata nuvolosa con precipitazioni. Le prime ore del mattino vedranno temperature intorno ai 18-19°C con un’umidità elevata. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti e temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C. Nel corso della giornata, le precipitazioni diventeranno più intense, accompagnate da forti venti provenienti da sud-est con velocità fino a 40 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C. In serata, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili con nubi sparse e piogge, temperature intorno ai 19-20°C e venti moderati provenienti da est.

L’articolo fornisce una panoramica dettagliata delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto. Sia chiunque si prepari per un fine settimana all’aperto, sia chi debba pianificare spostamenti o attività specifiche, può trovare informazioni utili per adattarsi alle condizioni meteorologiche previste.