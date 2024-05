Meteo Trento, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024

Il tempo a Trento venerdì sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi al mattino, con un aumento delle nuvole nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 20 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà tra il 63% e il 72%. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di precipitazioni, con piogge deboli e intermittenti. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra i 10 e i 30 chilometri orari.

Sabato, 18 Maggio 2024

Sabato a Trento ci attende una giornata prevalentemente soleggiata, con una leggera formazione di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 8 e i 23 gradi Celsius, con un’umidità compresa tra il 41% e il 100%. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra nord-est e sud-ovest. Le condizioni climatiche saranno stabili e adatte a svolgere attività all’aperto.

Domenica, 19 Maggio 2024

La giornata di domenica a Trento sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni, con la comparsa di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11 e i 24 gradi Celsius, con un’umidità che varierà dal 41% all’89%. Nel pomeriggio è prevista una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà da sud-est con una velocità tra i 2 e i 28 chilometri orari.

Queste previsioni meteo offrono un quadro generale del clima a Trento per i prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le loro attività all’aperto. Ricordate sempre di consultare fonti aggiornate per le previsioni meteo e di prestare attenzione alle avvertenze e agli avvisi delle autorità competenti per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso nelle condizioni meteorologiche.