Meteo Verona, previsioni da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio

Venerdì, 17 Maggio 2024

Il tempo a Verona venerdì si presenterà variabile con nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscillano tra i 12.9°C e i 22.4°C. L’umidità si manterrà moderata, con valori che vanno dal 48% al 95%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con velocità comprese tra i 6.5 e i 39.6 km/h. Nel corso della giornata, si prevedono nubi sparse al mattino e nel primo pomeriggio, seguite da un cielo poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo sarà sereno. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, mentre le minime saranno al mattino presto. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 14°C.

Sabato, 18 Maggio 2024

Sabato a Verona il cielo sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio e coperto in serata. Le temperature oscilleranno tra i 12.3°C e i 23.3°C. L’umidità si manterrà moderata, con valori che varieranno tra il 44% e il 95%. Il vento sarà per lo più debole, proveniente da est-sudest con una velocità compresa tra 0 e 24.8 km/h. La mattina e nel primo pomeriggio si prevedono nubi sparse, seguite da momenti di sereno. Il cielo si coprirà nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, mentre le minime saranno al sorgere del sole.

Domenica, 19 Maggio 2024

Domenica a Verona il cielo si presenterà prevalentemente coperto con la comparsa di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14.9°C e i 24.2°C. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 49% e l’86%. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con velocità comprese tra 0 e 20.5 km/h. Nel corso della giornata, si prevede un cielo coperto al mattino, seguito da nubi sparse e momenti di sereno nel primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio e in serata il cielo si coprirà nuovamente. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, mentre le minime saranno nelle prime ore del mattino.