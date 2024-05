Violentissimo temporale nel mantovano: treni rovesciati e gravi danni, il VIDEO

Nel tardo pomeriggio di oggi un forte temporale si è abbattuto sull’area compresa fra l’Alto Modenese e il Mantovano, acquisendo violenza soprattutto nell’area a sud-est di Mantova. Il fenomeno ha generato qui violente raffiche di vento lineari, conosciute come downburst, causando danni significativi nella zona di Borgo mantovano.

Le immagini impressionanti provenienti dall’area mostrano numerosi vagoni di un treno merci ribaltati e altri danni nelle aree circostanti. Non è escluso che questi danni siano stati causati da un evento meteorologico più estremo, come un tornado, tuttavia al momento propendiamo per l’ipotesi delle intense raffiche lineari, probabilmente prossime se non superiori ai 150 km/h.

Aggiornamento: dall’analisi delle immagini radar a disposizione, sulla zona è transitata una supercella temporalesca dotata di mesociclone e struttura ad “uncino” per cui è probabile che sia avvenuto un tornado, seppur localizzato.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o vittime, ma i danni materiali sono ingenti. Il Sindaco, tramite un post su Facebook, ha espresso la sua sorpresa e preoccupazione per l’eccezionalità degli eventi. “In tanti anni da sindaco, non avevo mai visto treni rovesciati a causa del vento. Scene incredibili si sono verificate anche nelle vicine abitazioni di Via Roma Sud a Villa Poma, con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Numerose vie e scantinati sono stati allagati, così come la RSA a Revere. La situazione è davvero pesante. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.”

Ecco le immagini impressionanti diffuse su Facebook: