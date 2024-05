Forte ondata di maltempo colpisce la Puglia: tragica vittima nel Barese

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Puglia nel pomeriggio di oggi, abbattendosi soprattutto nella provincia di Bari. Sull’area si sono verificati intensi temporali accompagnati da un’elevata attività elettrica, che hanno creato diversi disagi.

Tragico incidente a Santeramo in Colle

Purtroppo, il maltempo ha avuto conseguenze drammatiche. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a causa di un fulmine mentre si trovava nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Il giovane, impegnato nel pascolo insieme al padre, è stato sorpreso dal violento temporale e colpito da una potente scarica elettrica. Dopo essere stato colpito, il ragazzo è riuscito a rialzarsi, ma è deceduto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha purtroppo constatato il decesso del giovane.

Disagi e interventi a Bari

Il maltempo ha causato numerosi disagi anche nella città di Bari, dove la circolazione stradale è stata fortemente compromessa. Intense piogge hanno allagato sottopassi e scantinati, obbligando le autorità a chiudere al traffico veicolare diverse strade per diversi minuti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate senza sosta, intervenendo in diverse zone della città per fronteggiare gli allagamenti che hanno interessato sia le abitazioni che gli scantinati.