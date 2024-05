Meteo Cagliari, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024:

Le previsioni meteo per domenica a Cagliari indicano un inizio di giornata coperto con possibili temporali durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C con un’umidità elevata. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 5 e i 25 km/h proveniente principalmente da direzioni sud-ovest, nord-nord-ovest e sud.

Lunedì, 20 Maggio 2024:

Lunedì a Cagliari si prevede una giornata nuvolosa con possibili precipitazioni deboli durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 24°C con un’umidità che rimarrà elevata. Il vento sarà moderato proveniente prevalentemente da direzioni nord-ovest e nord.

Martedì, 21 Maggio 2024:

Per martedì le condizioni meteo a Cagliari saranno caratterizzate da cieli parzialmente nuvolosi con temperature in aumento, variabili tra i 15 e i 25°C. L’umidità tenderà a diminuire mentre il vento soffierà con intensità moderata proveniente principalmente da direzioni nord-ovest e ovest.

Complessivamente, per i prossimi giorni si prevede un mix di condizioni meteorologiche con possibili precipitazioni e variabilità del cielo. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e tenere in considerazione le variazioni delle temperature e l’umidità. Restate informati sulle condizioni del tempo e prendete le dovute precauzioni per godervi al meglio la vostra giornata.