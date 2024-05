Meteo Messina, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024:

Il tempo a Messina domenica sarà caratterizzato da cielo coperto con nubi sparse al mattino, seguito da un cielo nuvoloso con possibilità di piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20.1°C e i 24.2°C. L’umidità sarà variabile, partendo dall’89% e scendendo fino al 62%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 17.6 km/h e 56.9 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali. Si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi di temperatura e di tenere a portata di mano un ombrello per affrontare eventuali piogge nel pomeriggio.

Lunedì, 20 Maggio 2024:

Lunedì a Messina si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso con nubi sparse al mattino, seguito da schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19.8°C e i 24.2°C. L’umidità diminuirà leggermente, partendo dal 86% al mattino e scendendo fino al 52% nel pomeriggio. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 38.2 km/h e 74.5 km/h, provenienti principalmente da direzioni sud-ovest. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato per far fronte alle variazioni di temperatura e di prestare attenzione ai venti locali.

Martedì, 21 Maggio 2024:

Martedì il cielo a Messina sarà prevalentemente coperto con nubi sparse al mattino, seguite da piogge deboli nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18.3°C e i 22.4°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori compresi tra il 85% e il 96%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 22.7 km/h e 38.2 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di tenere presente la possibilità di piogge nel corso della giornata.

Le previsioni meteo offrono uno spaccato dettagliato del tempo atteso nei prossimi giorni a Messina. È importante tenere sempre d’occhio le previsioni per essere preparati a fronteggiare qualsiasi cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche. Mantenere un atteggiamento prudente e adottare le misure necessarie per affrontare le variazioni climatiche garantirà un’esperienza più confortevole, sia all’aperto che al chiuso.