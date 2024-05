Meteo Modena, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024

Il tempo a Modena domenica sarà caratterizzato da cielo coperto con possibili nebbie al mattino. Le temperature oscilleranno tra i 15.5°C e i 26.1°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-90%. Il vento soffierà con intensità tra 3 e 7 km/h proveniente da direzioni variabili, principalmente da nord-est. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Lunedì, 20 Maggio 2024

Lunedì a Modena il cielo sarà nuvoloso con piogge intermittenti durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno tra i 16.2°C e i 21.6°C, mentre l’umidità sarà elevata, oscillando tra il 82% e il 97%. Il vento soffierà da est con intensità tra 1 e 51.1 km/h. Si prevedono condizioni meteorologiche instabili con piogge e temporali che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì il tempo a Modena sarà caratterizzato da forti piogge e temporali durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 15.1°C e i 23.1°C, con un’umidità variabile tra il 56% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da est con intensità tra 2 e 57.2 km/h. Durante il pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e una diminuzione delle precipitazioni.

In sintesi, il meteo a Modena per i prossimi giorni prevede un inizio con cielo coperto e possibili nebbie, seguito da una giornata instabile con piogge e temporali diffusi e infine un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata di martedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le necessarie precauzioni in caso di maltempo.