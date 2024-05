Meteo Palermo, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024

Il tempo a Palermo domenica sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa per gran parte della notte, con temperature che si manterranno attorno ai 19 gradi Celsius. Verso l’alba, il cielo si aprirà, e avremo una mattinata coperta con un’umidità che raggiungerà il 98%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo un bel tempo con temperature che arriveranno fino a 24 gradi Celsius. La serata sarà serena con temperature intorno ai 20 gradi e umidità al 85%.

Lunedì, 20 Maggio 2024

Lunedì, il cielo a Palermo sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature saranno intorno ai 19 gradi Celsius durante la notte e saliranno gradualmente fino a toccare i 26 gradi Celsius nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 75%. Nel corso della giornata, il vento soffierà leggero con velocità comprese tra i 2 e i 14 km/h, provenienti principalmente da direzioni nord-est e nord-nord-ovest.

Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì sarà una giornata di sereno a Palermo, con temperature che oscilleranno tra i 17 e i 23 gradi Celsius. L’umidità sarà moderata, mantenendosi tra il 60% e l’80%. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 3 e i 30 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-est e nord-nord-est. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparuta durante la notte e le prime ore del mattino.

Con queste previsioni meteo, è possibile pianificare le attività all’aperto e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche. Soprattutto per coloro che amano trascorrere del tempo all’aria aperta, queste informazioni saranno utili per organizzare al meglio le proprie giornate.