Meteo: perturbazioni a raffica, la prossima settimana sarà pesante?

La brevissima ma indispensabile pausa arrivata al Nord dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, sembra già essere arrivata al capolinea. Una nuova intensa perturbazione atlantica ha fatto il suo ingresso in queste ore sul meridione, con un fronte caldo ricco di piogge e forti temporali. Questa nuova ondata di maltempo pian piano si muoverà verso nord e raggiungerà proprio il settentrione all’inizio della prossima settimana.

Insomma, le condizioni meteo peggioreranno nuovamente su tutto il nord, soprattutto tra lunedì e martedì, quando ci aspettiamo il passaggio di un fronte temporalesco particolarmente insidioso che potrebbe dar luogo a forti temporali con pioggia a carattere di nubifragio. Non mancherà anche il rischio di grandinate, forti colpi di vento, ma allo stato attuale il rischio peggiore riguarda proprio le precipitazioni intense, che andranno inevitabilmente a sommarsi a tutte quelle cadute nei giorni scorsi su zone già parecchio martoriate.

Gli oltre 100 mm di pioggia previsti tra lunedì e martedì, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, potrebbero causare parecchie problematiche dal punto di vista idrogeologico, considerando che i terreni sono ormai saturi e potrebbero andare in pesante difficoltà anche in presenza di piogge non particolarmente eccessive.

Come se non bastasse, il maltempo potrebbe proseguire anche nei giorni successivi, quando ci troveremo ormai a ridosso del prossimo fine settimana. Tutti i centri di calcolo concordano sull’arrivo di un’altra perturbazione, la seconda della settimana, che andrebbe a colpire direttamente il nord e il Centro Italia con un altro carico di piogge e forti temporali.