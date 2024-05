Meteo Reggio Calabria, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024

Il tempo a Reggio Calabria domenica sarà principalmente coperto con possibili schiarite solo nel pomeriggio. La temperatura massima sarà di 24.8°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 19.1°C intorno alle 05:00. L’umidità si manterrà costantemente alta durante tutta la giornata, oscillando tra il 66% e il 89%. I venti soffieranno da sud con una velocità media di 15.5 km/h, aumentando fino a 33.8 km/h durante la notte.

Lunedì, 20 Maggio 2024

Lunedì a Reggio Calabria si prevede un cielo prevalentemente coperto con un lieve miglioramento nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19.0°C e i 24.2°C. L’umidità sarà inizialmente alta, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti soffieranno da sud-sudovest con una velocità media di 39.2 km/h, diminuendo fino a 18 km/h in serata.

Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì il cielo a Reggio Calabria sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse. Le temperature varieranno tra i 18.1°C e i 21.2°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 76% e il 99%. Durante la giornata i venti soffieranno prevalentemente da nord-nordovest con una velocità media di 40.3 km/h, diminuendo gradualmente durante la sera.

In base a queste previsioni, si consiglia di essere preparati per un inizio della settimana con temperature gradevoli ma condizioni meteorologiche variabili. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti giornalieri per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.