Meteo Verona, previsioni da Domenica 19 a Martedì 21 Maggio

Domenica, 19 Maggio 2024

Il tempo a Verona domenica sarà caratterizzato da nubi sparse e un cielo poco nuvoloso. La temperatura sarà intorno ai 16 gradi all’inizio della giornata, con un’umidità del 75%. Nel corso della mattinata, la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 25 gradi intorno alle 14:00, con un’umidità che diminuirà al 38%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media di circa 19 chilometri orari. Verso sera, il cielo si presenterà nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura.

Lunedì, 20 Maggio 2024

Lunedì a Verona si prevede un cielo nuvoloso con un aumento dell’umidità, che potrebbe portare a precipitazioni verso sera. La temperatura massima raggiungerà i 25 gradi intorno alle 14:00, con un’umidità del 44%. Nel corso della giornata, il vento sarà moderato proveniente da est. Verso sera, si prevede l’arrivo della pioggia con una diminuzione della temperatura.

Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì il tempo a Verona sarà caratterizzato da precipitazioni intense. La temperatura massima sarà di circa 20 gradi, con un’umidità che raggiungerà il 94% durante i temporali. Il vento sarà molto forte proveniente da est e sud-est, con raffiche fino a 51 chilometri orari. Si prevede che il maltempo continuerà per gran parte della giornata, con una progressiva diminuzione delle precipitazioni verso sera e un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

In base alle previsioni meteo, per il prossimo fine settimana a Verona, si consiglia di essere preparati per un clima variabile con la possibilità di piogge e temporali. Sia lunedì che martedì, è consigliabile tenere a portata di mano ombrello e indumenti impermeabili. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.