Cina: alluvione nell’area di Guangxi Zhuang, 600 millimetri di pioggia in 24 ore

Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito la regione autonoma di Guangxi Zhuang, in Cina, fra la giornata di Sabato e le prime ore di Domenica. Piogge torrenziali hanno interessato in particolare le zone settentrionali, centrali e costiere della regione di Guangxi, creando ingenti allagamenti e interrompendo alcune linee di trasporto.

In alcune zone sono stati registrati accumuli di pioggia record. Le città di Qinzhou, Fangchenggang e Nanning hanno affrontato precipitazioni eccezionalmente intense, con la città di Longmengang a Qinzhou che ha registrato un accumulo di pioggia di 610,5 millimetri in 24 ore, stabilendo un nuovo record per la città.

Alle 3 del mattino di domenica, la città ha assistito a un nubifragio di un’ora con una precipitazione di 189,6 millimetri, stabilendo un nuovo record anche per l’accumulo di pioggia oraria nella regione.

Alle 3 del mattino, la pioggia a Nanning ha raggiunto quasi 200 millimetri, attivando una risposta di “livello uno” per prevenire l’allagamento urbano. Attualmente, le squadre di emergenza della città hanno dispiegato un totale di 625 persone per la prevenzione e il controllo delle inondazioni, insieme a 105 veicoli e 80 set di apparecchiature di pompaggio. Tutte le stazioni di pompaggio delle acque di scarico della città sono state messe in funzione.

