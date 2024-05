Grosso bolide illumina i cielo del Portogallo: “meteorite sarebbe caduto al suolo” a Castro Daire

Nella notte tra sabato e domenica 19 maggio, il cielo del Portogallo e parte della vicina Spagna è stato illuminato da un grosso bolide, ovvero una meteora ad elevata luminosità.

Numerosi video diffusi sui social media mostrano una lunga scia luminosa e un forte bagliore nel cielo, che ha assunto un suggestivo colore blu/verdastro.

Il meteorite, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre, ha prodotto la classica scia luminosa tipica dei bolidi. Questo fenomeno si verifica quando il corpo celeste perde materia e si incendia a causa dell’attrito con l’atmosfera. Tuttavia, a differenza di molti altri eventi simili, sembra che in questo caso il meteorite non si sia completamente disintegrato prima di raggiungere la superficie terrestre.

Secondo la Protezione Civile del Portogallo, i resti incandescenti del meteorite potrebbero essere caduti nella provincia di Castro Daire, situata nella regione centrale del paese. Questa informazione ha suscitato grande interesse sia tra gli appassionati di astronomia che tra la popolazione locale, preoccupata e affascinata allo stesso tempo dall’evento.

Dagli ultimi aggiornamenti, diverse squadre dei vigili del fuoco e della GNR portoghese sono alla ricerca di eventuali frammenti del meteorite da questa notte, ma per ora non si segnalano ritrovamenti. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Ecco alcuni video che documentano la caduta del meteorite:

A huge meteor (?) lit up the skies of Portugal and fell in the mountains near the city of Castro Daire, as the ground shook with the impact. Police authorities are looking for the remains of the object.#UFO #UAP #OVNI #Meteor pic.twitter.com/Kjj2XQui4K

