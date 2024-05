Meteo Ancona, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Previsioni Meteo Ancona: Lunedì 20 Maggio 2024

Per Lunedì, 20 Maggio 2024, ci aspettiamo una giornata con cielo coperto e la possibilità di piogge durante la giornata. La temperatura massima sarà di 22.3°C verso le ore 10:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 16.6°C nelle prime ore del mattino. L’umidità oscillerà tra il 71% e il 95%. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media che varierà tra 4 km/h e 38.9 km/h.

Previsioni Meteo Ancona: Martedì 21 Maggio 2024

Martedì, 21 Maggio 2024, vedremo una giornata caratterizzata da piogge nelle prime ore del mattino, seguite da cielo coperto e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.9°C e i 24.3°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo dal 94% fino al 44% nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra 5 km/h e 48.2 km/h.

Previsioni Meteo Ancona: Mercoledì 22 Maggio 2024

Mercoledì, 22 Maggio 2024, ci aspettiamo una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da nubi sparse e piogge nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.7°C e i 22.1°C. L’umidità sarà compresa tra il 44% e il 69%. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità variabile tra 4 km/h e 40.7 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni Ancona vedrà un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge e cielo coperto all’inizio della settimana, seguiti da una fase di miglioramento con cielo sereno e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.