Meteo Firenze, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Lunedì, 20 Maggio 2024:

Il tempo a Firenze lunedì sarà prevalentemente coperto con un’umidità elevata. Le precipitazioni inizieranno nel pomeriggio, con piogge leggere che diventeranno più intense in serata. Le temperature oscilleranno tra i 17.0°C e i 24.3°C, con venti leggeri provenienti da est e sud-est. L’umidità sarà costantemente alta, raggiungendo il 92% nelle prime ore della notte.

Martedì, 21 Maggio 2024:

Martedì, il tempo a Firenze continuerà ad essere influenzato dalle precipitazioni. La giornata inizierà con piogge leggere che si intensificheranno in mattinata, trasformandosi in temporali nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 14.2°C e i 22.5°C, con venti forti provenienti da est e nord-est, che potrebbero raggiungere i 55.4 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante la giornata.

Mercoledì, 22 Maggio 2024:

Mercoledì, il meteo a Firenze mostrerà un miglioramento significativo. La giornata inizierà con nubi sparse e temperature fresche, seguite da un aumento della copertura nuvolosa verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, sono previsti temporali con piogge abbondanti, seguiti da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel tardo pomeriggio e in serata, con cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 13.7°C e i 21.7°C, con venti forti provenienti da ovest, che potrebbero raggiungere i 49 km/h. L’umidità sarà variabile durante la giornata, ma sarà generalmente elevata.

Queste previsioni meteo dettagliate per Firenze nei prossimi giorni forniscono informazioni utili per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni climatiche mutevoli. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo prima di pianificare qualsiasi attività all’aperto per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche. Restate al sicuro e godetevi il clima cambiante di Firenze!