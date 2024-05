Meteo Messina, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Previsioni Meteo per Messina

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina sono dettagliate e offrono informazioni essenziali per pianificare le attività quotidiane. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per Lunedì 20 Maggio, Martedì 21 Maggio e Mercoledì 22 Maggio 2024.

Lunedì, 20 Maggio 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 20°C e un’umidità che si attesterà intorno all’83%. Il vento soffierà in direzione S-SW con una velocità media di 31.7 km/h. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si manterranno stabili attorno ai 20°C. Tuttavia, con il passare delle ore, il cielo si coprirà ulteriormente e le temperature aumenteranno fino a toccare i 23.1°C intorno alle 13:00, per poi stabilizzarsi intorno ai 22.9°C nel pomeriggio. Il vento si intensificherà raggiungendo una velocità di 82.8 km/h, mentre l’umidità diminuirà fino al 59% durante la serata.

Martedì, 21 Maggio 2024

Nella prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con un’umidità compresa tra l’86% e il 90%. Verso le 09:00 inizierà a piovere debolmente, con temperature attorno ai 21.3°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà nuvoloso con precipitazioni fino alle prime ore del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18.6°C e i 21.4°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e l’umidità diminuirà fino al 75%, con temperature intorno ai 21.1°C.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Le previsioni per Mercoledì indicano un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i 18.2°C e i 24.7°C. L’umidità diminuirà costantemente fino al 45%, garantendo condizioni atmosferiche confortevoli. Il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità compresa tra i 7.6 km/h e i 29.9 km/h. Si prevede una giornata ideale per svolgere attività all’aperto.

Con queste informazioni dettagliate sulle previsioni meteo a Messina per i prossimi giorni, è possibile pianificare al meglio le attività e adattarsi alle condizioni atmosferiche in arrivo. Sia che si tratti di pioggia, vento o sereno, è sempre importante essere preparati per affrontare le variazioni del tempo.