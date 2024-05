Meteo Milano, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 20 Maggio, 21 Maggio, 22 Maggio: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Milano indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Lunedì 20 Maggio, il cielo sarà coperto per la maggior parte della giornata con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.1°C dalle 15:00, seguite da precipitazioni sotto forma di pioggia a partire dalle 19:00. I venti soffieranno da est con una velocità media di 26.3 km/h. L’umidità sarà del 49% nel pomeriggio.

Martedì 21 Maggio, il tempo sarà caratterizzato da piogge e temporali fin dalle prime ore del giorno. Le precipitazioni saranno abbondanti fino alle 14:00, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio con temperature che si manterranno intorno ai 17.9°C. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 34.9 km/h durante l’ora più piovosa. L’umidità raggiungerà il 95% intorno alle prime ore del giorno.

Mercoledì 22 Maggio, la nebbia sarà presente durante la notte e le prime ore del mattino con temperature che si manterranno intorno ai 13.3°C. Durante la giornata, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge nel tardo pomeriggio e venti da sud con una velocità media compresa tra 10.1 e 19.4 km/h. L’umidità rimarrà alta, con valori intorno all’85% durante le ore del temporale.