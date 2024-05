Meteo Padova, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Meteo Padova prossimi giorni 20 Maggio, 21 Maggio, 22 Maggio: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Padova indicano una settimana variabile, con un aumento delle precipitazioni e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per i prossimi giorni.

Lunedì, 20 Maggio 2024

La giornata inizierà con nebbia e copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 15-17°C e un’umidità elevata intorno al 98%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità rimarrà costante con temperature che raggiungeranno i 22-23°C e un aumento della velocità del vento da est-nordest intorno ai 20 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si manterranno intorno ai 23°C, ma verso sera si prevede un aumento delle precipitazioni con piogge e un’umidità che raggiungerà il 94%.

La serata sarà caratterizzata da piogge persistenti con temperature intorno ai 18°C e venti da nord-est intorno ai 15 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate e di attrezzarsi adeguatamente per le precipitazioni in arrivo.

Martedì, 21 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge continue e un’umidità elevata intorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con un aumento della velocità del vento da nordest che potrebbe raggiungere i 30 km/h. Nel corso della mattinata, le piogge continueranno con temperature in leggero aumento fino a toccare i 21°C e un’umidità intorno al 92%.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Tuttavia, sarà presente una forte ventilazione da ovest-sudovest con velocità che potrebbero superare i 40 km/h. Verso sera, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso e temperature intorno ai 16-18°C.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 94%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità si attenuerà progressivamente, lasciando spazio a schiarite e un aumento delle temperature fino ai 20°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità intorno ai 17-18 km/h.

Nel pomeriggio, è previsto un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle precipitazioni e la formazione di temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, ma sarà consigliabile prestare attenzione ai venti che potrebbero superare i 20 km/h. Nel corso della serata, le precipitazioni continueranno, portando a un aumento dell’umidità e temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Padova saranno caratterizzati da precipitazioni e instabilità atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di adottare le misure di precauzione necessarie.