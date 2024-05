Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Previsioni Meteo per Lunedì, 20 Maggio 2024

La giornata di lunedì a Palermo sarà caratterizzata da nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i 18.6°C e i 25.7°C. All’alba, si prevedono nubi sparse con una temperatura di 18.6°C e un’umidità del 97%. Durante la mattinata, le nubi si diraderanno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 24.9°C e un aumento del vento da nord a nordest con velocità fino a 16.9 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si libererà da nuvole e nubi, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e temperature fino a 25.7°C. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature in diminuzione fino a 18.3°C e un vento che soffierà da sud-sudovest con una velocità di 35.3 km/h.

Previsioni Meteo per Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno a Palermo. Le temperature oscilleranno tra i 18.3°C e i 25°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 21.2°C e una leggera brezza da sud-ovest con velocità fino a 41 km/h. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno con un’umidità che diminuirà gradualmente e temperature massime di 25°C nel primo pomeriggio. Durante la sera, le temperature diminuiranno fino a 18.3°C e il cielo rimarrà sereno con una lieve brezza da sudest con velocità di 3.2 km/h.

Previsioni Meteo per Mercoledì, 22 Maggio 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con temperature comprese tra 18.1°C e 22.8°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18.1°C e una leggera brezza da sud con velocità fino a 4.3 km/h. Durante il giorno, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature fino a 22.8°C, e una lieve brezza da nordest con velocità fino a 20.5 km/h. Durante la sera, le temperature diminuiranno gradualmente fino a 19°C e il cielo rimarrà sereno con una brezza leggera che soffierà da sud-ovest con una velocità di 1.1 km/h.

In conclusione, per i prossimi tre giorni a Palermo si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature che porterà a un cielo prevalentemente sereno. È consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni delle condizioni meteo.