Meteo: si temono altri alluvioni, ecco i giorni a rischio

La nuova ondata di maltempo che ieri ha invaso le regioni del Sud si sta pian piano muovendo verso nord e sarà proprio il settentrione il vero obiettivo di questa nuova perturbazione atlantica. Piogge e temporali torneranno a colpire il Nord Italia ad inizio settimana, quindi tra lunedì e martedì, garantendo nuove precipitazioni parecchio intense che potrebbero causare non pochi problemi.

Molto probabilmente assisteremo al transito di un fronte temporalesco denso di precipitazioni diffuse e molto forti che avvolgeranno gran parte del Nord Italia. Questi temporali daranno luogo a precipitazioni abbondanti soprattutto tra Liguria, Piemonte, Emilia occidentale e Lombardia, dove ci aspettiamo accumuli di pioggia nell’arco di 48 ore superiori agli 80 o addirittura 100 mm. Si tratta di accumuli pluviometrici molto elevati, soprattutto in virtù delle tante piogge arrivate nei giorni scorsi che hanno causato tantissime criticità su vasti territori del Nord Italia, soprattutto tra Veneto e Lombardia.

Rischio alluvionale

Tutta questa pioggia andrà a sommarsi a quella già caduta in precedenza, ragion per cui non escludiamo un nuovo rischio di esondazioni e allagamenti, anche abbastanza importanti e soprattutto in Lombardia che sarà il vero obiettivo delle forti piogge.

Come se non bastasse, il maltempo potrebbe poi ripresentarsi nel prosieguo della settimana, in particolar modo tra il 24 e il 25 maggio, grazie ad un’altra perturbazione atlantica colma di forti precipitazioni. Insomma, non si intravede al momento una luce in fondo al tunnel di questa lunghissima fase perturbata che sta attanagliando il nord da ormai svariate settimane.