Meteo Verona, previsioni da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Maggio

Previsioni Meteo Verona Prossimi Giorni 20 Maggio, 21 Maggio, 22 Maggio:

Il tempo a Verona nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche.

Lunedì, 20 Maggio 2024:

Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 18.8°C e i 24.9°C. Il vento soffierà da direzione Est con una velocità media tra i 23.4km/h e i 32km/h. L’umidità varierà tra il 51% e il 75%. Nel tardo pomeriggio e verso sera sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con temperature intorno ai 19°C e vento da Est-Sudest con velocità tra i 20.9km/h e i 30.2km/h.

Martedì, 21 Maggio 2024:

La giornata inizierà con piogge abbondanti e un po’ di instabilità. Le temperature si manterranno sui 17-18°C con venti che potranno raggiungere i 41.4km/h provenienti da Est-Nordest. Durante il pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 19-20°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà parzialmente, e il vento soffierà da Ovest-Nordovest con velocità attorno ai 10km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 70%.

Mercoledì, 22 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni intermittenti. Le temperature oscilleranno tra i 14.3°C e i 19.6°C con venti da direzione variabile tra Nord e Ovest, con velocità variabili tra 4km/h e 23.4km/h. L’umidità sarà compresa tra il 69% e il 93%. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con venti che potrebbero raggiungere i 23.4km/h.

Con queste previsioni dettagliate, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di pianificare le attività all’aperto in base alle informazioni fornite. Mantenere un’adeguata preparazione per affrontare le variazioni del tempo è fondamentale. Restate informati sulle previsioni future per adattare i vostri piani di conseguenza.