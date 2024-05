Forte terremoto ai Campi Flegrei: danni ad alcune abitazioni, ecco le immagini da un supermercato di Pozzuoli

Nella serata di oggi, alle ore 20:10, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, generando paura e preoccupazione tra la popolazione. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nei pressi di Pozzuoli, in particolare nell’area della Solfatara, ma il sisma è stato avvertito chiaramente anche nei comuni limitrofi e in tutta Napoli, in particolar modo nei quartieri occidentali della città.

Panico e persone in strada

La forte scossa ha spinto molte persone a riversarsi per strada. A Pozzuoli, uno dei centri più vicini all’epicentro, la paura è stata palpabile, con residenti che hanno abbandonato le proprie abitazioni in preda al panico. Scene simili sono state osservate anche in altre zone colpite, come Bacoli, Quarto e i quartieri napoletani di Fuorigrotta, Vomero, Bagnoli.

Danni alle abitazioni e caduta di Oggetti

Secondo le prime informazioni giunte in redazione, la scossa ha causato danni di lieve e media entità. Numerose abitazioni hanno riportato crepe nelle pareti e cadute di calcinacci. In un supermercato di Pozzuoli, la violenza del terremoto ha fatto cadere numerosi oggetti dagli scaffali, causando disordine e ulteriori danni materiali.

Nessun ferito segnalato

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti. Le squadre di emergenza e i vigili del fuoco sono subito intervenuti per valutare l’entità dei danni e prestare assistenza alla popolazione. Si stanno effettuando sopralluoghi per verificare la stabilità degli edifici e assicurare che non vi siano situazioni di pericolo imminente.