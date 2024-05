Forte terremoto ai Campi Flegrei, Magnitudo 4.4. E’ una delle scosse più intense degli ultimi anni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata alle ore 20:10:03 del 20 maggio 2024 con epicentro localizzato ai Campi Flegrei. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 2.6 km. Pochi minuti prima si era verificata anche una scossa M3.5.

Il terremoto è uno dei più intensi degli ultimi anni per quanto concerne lo sciame sismico nell’area del vulcano dei Campi Flegrei. La scossa, avvenuta nei pressi della Solfatara, è stata avvertita fortemente in tutta l’area flegrea, ma anche a Napoli città, in particolar modo nei quartieri occidentali.

Numerose persone sono scese in strada e si sono vissuti momenti di panico. Al momento non vengono segnalati danni se non la caduta di oggetti e soprammobili nelle abitazioni situate vicino all’epicentro.

Accedi alla pagina terremoti in tempo reale per visionare la mappa dettagliata e per rimanere sempre aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia.

I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima con i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.