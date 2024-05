Maltempo continua a colpire il Centro-Nord: Allerta Massima per Veneto, Lombardia, arancione in Emilia Romagna

Il centro-nord Italia sta affrontando un’altra ondata di maltempo causata da una perturbazione atlantica che in queste ore risulta in intensificazione. Tra la serata di oggi e domani sono attese piogge abbondanti e temporali su gran parte del nord del Paese, aggravando una situazione già critica a causa delle recenti alluvioni e nubifragi.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per parte del Veneto e della Lombardia e un’allerta arancione per diversi settori del Nord, per domani, 21 maggio, a causa delle precipitazioni abbondanti che colpiranno regioni già duramente provate.

Allerta per il 21 maggio 2024

Elevata Criticità per Rischio Idraulico (Allerta Rossa):

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



Elevata Criticità per Rischio Idrogeologico (Allerta Rossa):

Lombardia: Pianura centrale Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



Moderata Criticità per Rischio Idraulico (Allerta Arancione):

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



Moderata Criticità per Rischio Idrogeologico (Allerta Arancione):

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale Alta pianura orientale Laghi e Prealpi Varesine Laghi e Prealpi orientali Appennino pavese Lario e Prealpi occidentali Orobie bergamasche Bassa pianura occidentale

Veneto: Alto Piave Adige-Garda e monti Lessini Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Piave pedemontano Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



Ordinaria Criticità per Rischio Idraulico (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale Pianura reggiana Pianura modenese Bassa collina piacentino-parmense Costa romagnola Pianura reggiana di Po Collina emiliana centrale Pianura bolognese Bassa collina e pianura romagnola Montagna bolognese Collina bolognese Alta collina romagnola Montagna romagnola Pianura piacentino-parmense Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale Pianura centrale Laghi e Prealpi Varesine Laghi e Prealpi orientali Appennino pavese Lario e Prealpi occidentali Orobie bergamasche Bassa pianura orientale Bassa pianura centro-orientale Bassa pianura occidentale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento Adige-Garda e monti Lessini Piave pedemontano



Ordinaria Criticità per Rischio Temporali (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale Pianura reggiana Pianura modenese Bassa collina piacentino-parmense Montagna piacentino-parmense Alta collina piacentino-parmense Pianura reggiana di Po Collina emiliana centrale Pianura bolognese Montagna bolognese Collina bolognese Pianura piacentino-parmense Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma Appennino di Rieti Bacino Medio Tevere Bacini Costieri Nord Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale Alta pianura orientale Pianura centrale Laghi e Prealpi Varesine Laghi e Prealpi orientali Appennino pavese Lario e Prealpi occidentali Orobie bergamasche Bassa pianura orientale Bassa pianura centro-orientale Bassa pianura occidentale Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline Pianura Cuneese Belbo e Bormida Valle Tanaro Scrivia Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio Etruria Valdichiana Valdelsa-Valdera Valdarno Inf. Serchio-Garfagnana-Lima Ombrone Gr-Costa Arno-Casentino Serchio-Costa Arno-Valdarno Sup. Arno-Firenze Arno-Costa Bisenzio e Ombrone Pt Etruria-Costa Nord Etruria-Costa Sud Lunigiana Mugello-Val di Sieve Reno Romagna-Toscana Serchio-Lucca Valtiberina Versilia Fiora e Albegna Ombrone Gr-Alto Isole Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia Nera – Corno Trasimeno – Nestore Chiascio – Topino Medio Tevere Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Livenza, Lemene e Tagliamento Alto Piave Adige-Garda e monti Lessini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Piave pedemontano Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



Ordinaria Criticità per Rischio Idrogeologico (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale Bassa collina piacentino-parmense Montagna piacentino-parmense Alta collina piacentino-parmense Collina emiliana centrale Montagna bolognese Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna Media-bassa Valtellina Valcamonica Bassa pianura orientale Bassa pianura centro-orientale

Toscana: Ombrone Gr-Medio Etruria Valdichiana Valdelsa-Valdera Valdarno Inf. Serchio-Garfagnana-Lima Ombrone Gr-Costa Arno-Casentino Serchio-Costa Arno-Valdarno Sup. Arno-Firenze Arno-Costa Bisenzio e Ombrone Pt Etruria-Costa Nord Etruria-Costa Sud Lunigiana Mugello-Val di Sieve Reno Romagna-Toscana Serchio-Lucca Valtiberina Versilia Fiora e Albegna Ombrone Gr-Alto Isole Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia Medio Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento



Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni della Protezione Civile, evitando spostamenti non necessari nelle zone colpite. Si raccomanda di rimanere aggiornati tramite i bollettini meteo e le comunicazioni ufficiali per garantire la propria sicurezza e quella altrui.