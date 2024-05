Meteo Ancona, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Meteo Ancona prossimi giorni 21 Maggio, 22 Maggio, 23 Maggio: variazioni climatiche in arrivo con temporali e sereno alternati

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Inizialmente, martedì 21 Maggio, è prevista una giornata instabile con precipitazioni e nuvolosità, seguita da un miglioramento nelle giornate successive, con cieli parzialmente nuvolosi e sereni. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Martedì, 21 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo piogge leggere e nuvolosità diffusa con temperature intorno ai 18°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, la nuvolosità diminuirà gradualmente, dando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a raggiungere i 24°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà, ma senza precipitazioni e con temperature stabili intorno ai 24-25°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, lasciando spazio a sereno con temperature in diminuzione attorno ai 19-20°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità compresa tra 33 e 45 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma in diminuzione rispetto alle prime ore del mattino.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

La giornata di mercoledì si preannuncia stabile con ampie schiarite e temperature gradevoli. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18°C e umidità moderata. Man mano che avanza la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni significative, mantenendo le temperature stabili intorno ai 20-22°C. Nel primo pomeriggio, è prevista un aumento della nuvolosità con possibilità di temporali localizzati e venti da ovest-sudovest con intensità tra 28 e 43 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni miglioreranno con schiarite e temperature intorno ai 18-19°C.

Giovedì, 23 Maggio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da copertura nuvolosa diffusa e possibili precipitazioni. Durante la mattinata, le nuvole saranno sempre più presenti con temperature intorno ai 20°C e un’umidità in aumento. Nel corso della giornata, sono attesi temporali e piogge, con temperature in diminuzione attorno ai 18-19°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la nuvolosità diminuirà, lasciando spazio a schiarite con temperature intorno ai 17-18°C e umidità in calo.

I venti soffieranno da sud-sudovest con intensità tra 15 e 25 km/h.