Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Martedì, 21 Maggio 2024

Il tempo a Cagliari per martedì sarà prevalentemente sereno durante la mattina, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22.5°C alle 09:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25.3°C alle 13:00, mentre il vento soffierà con intensità tra i 23 e i 46.1 km/h provenendo da ovest-nordovest. L’umidità sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 39% nel primo pomeriggio. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve calo, con valori intorno ai 16.8°C verso le 23:00.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Mercoledì la giornata si presenterà ancora una volta con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 27.5°C intorno alle 15:00. Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con la presenza di nubi sparse, e non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà con intensità tra i 17 e i 42.5 km/h provenendo da ovest durante il primo pomeriggio, per poi attenuarsi leggermente nelle ore serali. L’umidità si manterrà su valori bassi, intorno al 30%. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature comprese tra i 18.1°C e i 16.5°C.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì il cielo si presenterà sereno durante la prima parte della giornata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 27.0°C verso le 11:00. Nel pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse e un graduale aumento dell’umidità. Verso le 12:00 è prevista una copertura nuvolosa più consistente, accompagnata da un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 41.8 km/h provenendo da sudest. Le temperature si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 26.8°C. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una persistente copertura nuvolosa con temperature in lieve calo e il persistere di venti moderati.