Meteo Genova, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Meteo Genova prossimi giorni 21 Maggio, 22 Maggio, 23 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova prevedono condizioni variabili con piogge e temporali in arrivo. Ecco una panoramica dettagliata per ciascuna giornata.

21 Maggio, 2024:

La giornata inizierà con piogge leggere, con temperature intorno ai 18°C e un’umidità dell’aria alta intorno all’87%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni rimarranno presenti con un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19.5°C, accompagnate da un vento moderato proveniente da sud-sudovest. Nel pomeriggio, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con temperature intorno ai 21.3°C e un vento che aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da sud-sudovest. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, con venti che soffieranno da est-sudest. La giornata terminerà con un cielo nuvoloso e un clima umido.

22 Maggio, 2024:

Nella giornata di mercoledì le condizioni meteorologiche saranno ancora instabili. Al mattino, il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 18-20°C e un’umidità dell’aria intorno al 70-80%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole con temperature che si manterranno sui 20.7°C e un vento che soffierà da sudest. Nel pomeriggio, si prevedono precipitazioni sotto forma di pioggia con temperature intorno ai 18-20°C, accompagnate da venti provenienti sempre da sudest. La serata vedrà un cielo coperto con temperature intorno ai 17-18°C e venti che soffieranno da est-sudest. L’umidità resterà elevata durante l’intera giornata.

23 Maggio, 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. La giornata inizierà con un temporale e piogge leggere, temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità dell’aria elevata. Durante la mattinata, le precipitazioni si manterranno con un cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C, accompagnate da venti provenienti da nord-nordovest. Nel corso del pomeriggio, le piogge proseguiranno con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C, venti che soffieranno da sud-sudest e umidità elevata. La serata vedrà ancora condizioni di copertura nuvolosa con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità dell’aria alta.

In sintesi, i prossimi giorni a Genova vedranno un’alternanza di condizioni meteorologiche con piogge, temporali e copertura nuvolosa, mantenendo temperature miti e un’umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di prepararsi adeguatamente per affrontare queste condizioni meteorologiche mutevoli.