Meteo Padova, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Martedì, 21 Maggio 2024

Per Martedì 21 Maggio, a Padova si prevede un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, si avranno temperature intorno ai 16.7°C con un’umidità del 94%. Le precipitazioni saranno presenti con piogge e una velocità media del vento di 16 km/h proveniente da nord. Successivamente, il tempo si manterrà variabile con piogge, temporali e grandine fino alle ore 04:00. Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 18.1°C con piogge e una diminuzione della velocità del vento a 10 km/h proveniente da ovest-sudovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 19.7°C, un’umidità del 75% e una velocità del vento di 14 km/h proveniente da ovest-sudovest. Il cielo si manterrà nuvoloso con temperature intorno ai 19.9°C e una diminuzione della copertura nuvolosa durante la sera. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 16.3°C con un cielo poco nuvoloso e una velocità del vento di 23.8 km/h proveniente da sudovest.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Per Mercoledì 22 Maggio, il tempo si presenterà più stabile con una diminuzione delle precipitazioni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15.5°C con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sudovest. Durante la mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con temperature intorno ai 20.7°C e una velocità del vento di 16.6 km/h proveniente da sudovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 21.7°C e una copertura nuvolosa costante. Durante la sera, le precipitazioni torneranno con piogge leggere e una diminuzione della velocità del vento a 7.6 km/h proveniente da nordest.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Per Giovedì 23 Maggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge e copertura nuvolosa per l’intera giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15.4°C con un’umidità del 95% e una leggera brezza proveniente da nord. Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con piogge leggere e una velocità del vento di 16.2 km/h proveniente da nordest. Nel pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno in intensità con piogge e una velocità del vento che raggiungerà i 20.5 km/h proveniente da est-sudest. Durante la sera, il tempo rimarrà instabile con piogge e una velocità del vento che si manterrà intorno ai 22.3 km/h proveniente da nordest.