Meteo Palermo, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Martedì, 21 Maggio 2024

Oggi a Palermo si prevede una giornata serena e stabile, caratterizzata da temperature gradevoli e un cielo prevalentemente senza nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 17.6°C durante la notte e i 25.2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 40% e il 78%. Il vento soffierà debolmente, con intensità tra 1.4 e 36.4 km/h proveniente da diverse direzioni.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Domani il meteo si conferma stabile a Palermo, con condizioni di cielo sereno e temperature in leggero aumento. La giornata inizierà con 17.5°C e raggiungerà un picco di 22.8°C verso mezzogiorno, per poi scendere gradualmente. L’umidità si manterrà intorno al 58%, mentre il vento sarà prevalentemente debole, con punte massime di 27.7 km/h. La direzione del vento varierà da sud-est a nord-est.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Anche giovedì il meteo a Palermo sarà caratterizzato da cielo sereno, temperature gradevoli e vento leggero. Le temperature oscilleranno tra i 17.2°C e i 24.2°C, con un’umidità che varierà tra il 39% e il 78%. Il vento sarà prevalentemente orientato a est-nord-est, con intensità tra 0.7 e 23.4 km/h.

In conclusione, la situazione meteo per i prossimi giorni a Palermo si prospetta stabile e piacevole, con cielo sereno e temperature gradevoli. Sono previste condizioni ideali per svolgere attività all’aperto e godersi le bellezze della città.