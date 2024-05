Meteo Reggio Calabria, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Martedì, 21 Maggio 2024

Il tempo a Reggio Calabria martedì sarà caratterizzato da cielo sereno nelle prime ore della notte. Successivamente, si avrà un aumento delle nubi con precipitazioni sparse a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con un’umidità in aumento fino al 91%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra i 31 e i 36 km/h. Nel corso della mattinata le precipitazioni si intensificheranno, trasformandosi in piogge deboli. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una leggera diminuzione delle precipitazioni e un calo della velocità del vento. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature in diminuzione e una prevalenza di vento da nord.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Mercoledì a Reggio Calabria si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature inizialmente intorno ai 17°C e un’umidità che tenderà a diminuire nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 23 e i 28 km/h. Le condizioni rimarranno stabili nel corso della giornata, con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23-24°C nel pomeriggio. Il vento si manterrà moderato, senza precipitazioni e con un cielo sereno per gran parte della giornata.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche a Reggio Calabria saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 22-23°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su valori contenuti, con un vento moderato proveniente da nord-nordest. Nel pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno con vento debole e temperature in diminuzione. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata.

Con queste previsioni, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e adattare le proprie abitudini in base alle condizioni meteorologiche previste. È sempre consigliabile prestare attenzione alle informazioni aggiornate e alle eventuali avvertenze meteo per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort durante la settimana a Reggio Calabria.