Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio

Previsioni Meteo Reggio Emilia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche.

Martedì, 21 Maggio 2024

Martedì inizierà con piogge leggere e nebbie, seguite da un cielo nuvoloso nel corso della mattinata. Le precipitazioni aumenteranno di intensità nel tardo pomeriggio, per poi diradarsi gradualmente verso sera. Le temperature si manterranno intorno ai 16-18°C, con un aumento dell’umidità durante le precipitazioni. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con velocità comprese tra i 25 e i 32 km/h.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Mercoledì avremo un inizio di giornata con nuvole sparse e leggere nebbie, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere, con un picco di intensità nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 23°C, con un aumento dell’umidità durante le precipitazioni. Il vento sarà prevalentemente orientato a est e nord-est con velocità tra i 5 e i 26 km/h.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì si prevede una giornata nuvolosa con possibili foschie e nebbie al mattino. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa aumenterà, portando a precipitazioni leggere nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 15-21°C, con un’umidità relativa che raggiungerà il 98% durante le prime ore del giorno. Il vento soffierà da est e sud-est con velocità tra i 5 e i 31 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano un clima variabile con possibilità di precipitazioni e copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.