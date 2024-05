Meteo Taranto, previsioni da Martedì 21 a Giovedì 23 Maggio 2024

Meteo Taranto prossimi giorni 21 Maggio, 22 Maggio, 23 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Martedì, 21 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con un’umidità tra l’86% e l’89%. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C con venti moderati provenienti da sud-est con velocità tra i 18 e i 25 km/h. Man mano che il giorno avanza, le nuvole si diraderanno e il sole farà la sua comparsa, portando ad un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 25.7°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con raffiche fino a 38.5 km/h.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 19°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo rimarrà sgombro da nubi, con temperatura in aumento fino a toccare i 25°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, sono previste nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con velocità compresa tra 10 e 20 km/h.

Giovedì, 23 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 18°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a 24.8°C. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, è previsto l’arrivo di nuvole che porteranno ad un graduale calo delle temperature, accompagnate da un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da sud-ovest con raffiche fino a 30 km/h.

In conclusione, il meteo a Taranto per i prossimi tre giorni prevede un inizio con cielo sereno e temperature in aumento, seguito da un graduale aumento delle nuvole nel corso della giornata di giovedì. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni e prepararsi ad eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.