Ancora instabilità in Nord Italia: domani 22 Maggio temporali anche forti

Domani, 22 maggio, il Nord Italia continuerà a essere interessato da condizioni di instabilità atmosferica generate da correnti d’aria più fresca di origine atlantica. Queste determineranno fenomeni irregolari, prevalentemente a carattere temporalesco.

Anche se non si prevede un maltempo diffuso e persistente come nei giorni scorsi ma un’instabilità che si organizzerà a carattere sparso, potrebbero verificarsi precipitazioni intense con accumuli di pioggia abbondanti in breve tempo, dunque con possibili locali allagamenti, ma anche grandinate e forti raffiche di vento.

Avviso di Fenomeni Intensi dall’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi alle ore 12:00 UTC del 21 maggio 2024. Di seguito riportiamo i dettagli:

Previsione di fenomeni intensi