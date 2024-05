Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 22 Maggio, 23 Maggio, 24 Maggio: variazioni del tempo con precipitazioni e vento

Le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni e cambiamenti nei valori di temperatura e vento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 22 Maggio

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 23.5°C intorno alle 13:00. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo di nubi sparse, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 32 km/h da est. Nel corso della serata, le nubi si addenseranno ulteriormente, portando a condizioni di copertura completa del cielo e temperature in diminuzione fino a 12.3°C intorno alle 23:00.

Le condizioni di umidità mostreranno un lieve aumento nel corso della giornata, passando dal 30% del primo pomeriggio al 77% in serata. Il vento, invece, cambierà direzione da nord-est a nord-ovest, mantenendo una velocità moderata.

Giovedì, 23 Maggio

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni probabilmente sotto forma di pioggia durante la notte e le prime ore del mattino. Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da nord-ovest a nord-est, con velocità variabili tra i 4 km/h e i 11.9 km/h.

L’umidità sarà costantemente elevata, con valori compresi tra il 48% e l’85%, mentre le precipitazioni potrebbero diminuire in intensità nel corso della giornata.

Venerdì, 24 Maggio

Le condizioni meteorologiche di venerdì saranno caratterizzate da un cielo parzialmente coperto e temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori intorno ai 17-19°C. Il vento sarà moderato, con direzione prevalente da est-sud-est e velocità che potrebbero raggiungere i 27.4 km/h.

L’umidità si manterrà su livelli simili ai giorni precedenti, mostrando una tendenza alla diminuzione nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe risultare parzialmente coperto per gran parte della giornata.

Le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni, variazioni delle temperature e cambiamenti nella direzione e velocità del vento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattarsi al meglio alle condizioni meteorologiche in evoluzione.