Meteo BARI, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Previsioni Meteo BARI:

Le previsioni per i prossimi giorni a Bari indicano un meteo variabile con tendenza al bel tempo, ma con possibili precipitazioni nella giornata di Venerdì. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 22 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 18-19°C nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo resterà prevalentemente sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 24-25°C. Durante il pomeriggio, sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno sui 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature attorno ai 20-21°C. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con intensità variabile tra 15 e 45 km/h. L’umidità si manterrà tra il 39% e il 75% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 23 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento. Al mattino, le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, con un cielo sereno e vento leggero proveniente da ovest. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a raggiungere i 22-23°C con cielo sereno e vento moderato proveniente da nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. L’umidità sarà in diminuzione, passando dal 56% al mattino al 60% nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà con intensità tra i 10 e i 32 km/h provenendo prevalentemente da nord-est.

Meteo per Venerdì, 24 Maggio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 22-23°C. Durante il pomeriggio, sono previste nubi sparse e poco nuvoloso, con una lieve diminuzione delle temperature, che si attesteranno sui 21-22°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si presenterà coperto, con temperature intorno ai 20°C. Il vento soffierà con intensità tra i 4 e i 32 km/h provenendo principalmente da nord-est. L’umidità si manterrà tra l’84% e il 91% durante la giornata. Possibili precipitazioni nel corso della giornata.

Queste previsioni forniscono un quadro dettagliato del meteo a Bari per i prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.