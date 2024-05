Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo Cagliari prossimi giorni 22 Maggio, 23 Maggio, 24 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari suggeriscono un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo in dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Durante la giornata di mercoledì, ci aspettiamo che il cielo resti generalmente sereno fino al pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi condizioni nuvolose. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i 15.7°C e i 25°C. L’umidità oscillerà tra il 53% e il 93%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 6 km/h e 49.7 km/h, principalmente da direzione nord-ovest.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì prevediamo un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con possibili nubi sparse e un’umidità che varierà tra il 28% e il 98%. Le temperature oscilleranno tra i 12.6°C e i 27.2°C. I venti soffieranno da direzione variabile, con velocità comprese tra 7 km/h e 41.4 km/h.

Venerdì, 24 Maggio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteo simili a quelle del giorno precedente, con cielo prevalentemente coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 15.5°C e i 26.4°C, mentre l’umidità varierà tra il 28% e il 77%. I venti soffieranno principalmente da direzione sud-est con velocità comprese tra 2.5 km/h e 35.6 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Cagliari vedranno un mix di condizioni meteo, con variazioni significative nelle temperature, nell’umidità e nei venti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.