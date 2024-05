Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo per Mercoledì, 22 Maggio 2024

Per Mercoledì, a Messina, ci aspettiamo una giornata generalmente soleggiata con temperature piuttosto gradevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperatura intorno ai 18-19°C e umidità che si attesterà intorno al 90%. Il vento soffierà da Nord-Nord Ovest con una velocità media di 25-30 km/h. Durante la mattinata il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a superare i 20°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio il tempo si manterrà sereno, con temperature intorno ai 23-24°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Verso sera il cielo si coprirà parzialmente e sono previste nubi sparse con possibilità di piogge deboli e temperature intorno ai 19-20°C.

Meteo per Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì, a Messina, il tempo si manterrà stabile con cielo prevalentemente sereno. Le temperature al mattino oscilleranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 75-80%. Il vento soffierà da Nord-Nord Est con una velocità di 20-25 km/h. Nel corso della giornata il tempo rimarrà soleggiato, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21-22°C e un calo dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si coprirà parzialmente e sono previste nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura. Verso sera il cielo si coprirà ulteriormente, con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 18-19°C.

Meteo per Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì, il tempo a Messina sarà influenzato da un aumento della nuvolosità. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 95-98%. Il vento soffierà da Nord con una velocità media di 20-25 km/h. Durante la mattinata il tempo si manterrà coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 19-20°C e un calo dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si libererà parzialmente, con temperature intorno ai 21-22°C e un’umidità in diminuzione. Verso sera il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità che tenderà a diminuire ulteriormente.