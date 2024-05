Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo Modena prossimi giorni 22 Maggio, 23 Maggio, 24 Maggio: maltempo con piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge, temporali e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 22 Maggio 2024

Durante la mattina ci sarà un cielo sereno con temperature che oscilleranno tra i 15.5°C e i 22.7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media variabile tra 0 e 20.5 km/h. Nel primo pomeriggio è previsto un peggioramento con l’arrivo di piogge e copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 18.2°C. Nel tardo pomeriggio e sera le piogge si intensificheranno, accompagnate da un aumento della velocità del vento fino a 46.1 km/h, proveniente da direzioni variabili. Si prevede un’umidità tra il 58% e l’86%.

Giovedì, 23 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature comprese tra i 13.6°C e i 22.7°C. Durante la mattinata è prevista l’arrivo di temporali e grandine, con un repentino calo delle temperature fino a 18.5°C. Nel primo pomeriggio le precipitazioni si trasformeranno in piogge con venti che potranno raggiungere i 55.1 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le piogge continueranno con una diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 12.2 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo anche il 99% durante la notte.

Venerdì, 24 Maggio 2024

La giornata inizierà con nebbia e temperature intorno ai 15.7°C, con un’umidità al 94%. Durante la giornata è previsto un cielo coperto con possibilità di piogge e un aumento della velocità del vento fino a 30.2 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 13.5°C e i 23.4°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80% durante la giornata.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, soprattutto per chiunque abbia programmi all’aperto. Assicurarsi di essere preparati per le piogge e il vento, e guidare con prudenza in caso di temporali. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per adattare al meglio le vostre attività.